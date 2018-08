Política Janaína Paschoal recusa convite para ser vice-presidente na chapa de Bolsonaro Pela rede social, a advogada avisou que não faria declarações à imprensa sobre a sua decisão

A advogada Janaína Paschoal anunciou, na manhã deste sábado, 4, na sua página do microblog Twitter que não aceitou o convite para ser vice-presidente na chapa do deputado Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. "Conversei com o Dep. Bolsonaro e com o Pres. do PSL, Dr. Gustavo Bebiano, e cheguei à conclusão de que, neste momento, não tenho como concorrer à...