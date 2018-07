Política Jalles Fontoura deixa Saneago para assumir coordenação política de José Eliton Nome, definido hoje pela equipe de campanha, atende ao critério de não ter desgastes com nenhum partido

Jalles Fontoura será o coordenador político da campanha do governador José Eliton (PSDB) à reeleição. Para assumir o posto, ele deixará a presidência da Saneago no próximo dia 1º de agosto. Ele se une ao secretário de Governo, João Furtado, que também deixará o primeiro escalão do Estado no dia 1º para assumir a coordenação financeira da campanha, como já havia ...