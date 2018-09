Política Jair Bolsonaro tem febre e passa por drenagem para retirar líquido ao lado do intestino O comunicado atesta que o candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018 "está com dreno no local e evolui sem dor"

O candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, internado no Hospital Albert Einstein, apresentou um quadro de febre com temperatura de 37,7 ºC, informa boletim médico divulgado no início da noite desta quinta, 20, pela instituição. Após tomografia de tórax e abdome, o presidenciável teve de passar por uma drenagem de "...