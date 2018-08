Política Jair Bolsonaro recorre à Justiça por direito de resposta ao Jornal Nacional Presidente do PSL, partido do candidato, diz que ele tem como provar declarações feitas durante entrevista na terça-feira (28), que foram rebatidas pelos apresentadores no dia seguinte

O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) recorreu à Justiça Eleitoral para ter direito de resposta à TV Globo por causa de uma nota lida por William Bonner no Jornal Nacional na última quarta-feira (29). A própria nota era uma contestação a declarações do presidenciável, que durante entrevista no mesmo programa, na terça-feira (28), declarou que a e...