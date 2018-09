Política Jair Bolsonaro posta foto durante recuperação no hospital: ‘Deus está no comando’ Candidato passou por nova cirurgia de emergência esta semana para tratar uma aderência que obstruía o intestino delgado

Durante a recuperação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, postou uma foto em suas redes sociais na tarde deste sábado (15) com a frase “Deus está no comando!”, seguido de uma bandeira do Brasil. Deus no comando! 🇧🇷 pic.twitter.com/ROLF2rd9fO — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairb...