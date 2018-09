Política Jair Bolsonaro não venceria no 1º turno com 35% dos votos válidos, como afirma post enganoso Foto publicada por deputado federal do PSL citou erroneamente índice veiculado por TV

É enganoso o post que vem sendo compartilhado nas redes sociais com uma imagem de tela do Índice Band acompanhada da afirmação de que Jair Bolsonaro (PSL) seria eleito presidente no primeiro turno das eleições com 35% dos votos válidos. Para ganhar as eleições na primeira fase do pleito, o candidato ao Planalto deve ter 50% dos votos válidos m...