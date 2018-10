As eleições presidenciais no Brasil em 2018 terão um segundo turno. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) disputarão a preferência dos 147.302.354 eleitores espalhados pelas 27 unidades federativas do País.

Com 93,79% dos votos apuração, o resultado foi confirmado, na noite deste domingo (7), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No momento em que a continuidade do pleito foi definida, Bolsonaro liderava com 46.666.169 votos, totalizando 46,93% dos votos válidos. Haddad tinha 27.926.679 votos, o que contabiliza 28,08% dos votos com validade.

Esta será a quinta eleição presidencial consecutiva com segundo turno e a 6ª da história com este desfecho desde a redemocratização, em 1989.

Fechavam a lista dos cinco mais bem votados na disputa no momento da confirmação Ciro Gomes (PDT), com 12,50% dos votos válidos, Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,87% e João Amoêdo (Novo), com 2,62%.

O segundo turno da eleição presidencial será realizado no dia 28 de outubro, último domingo do mês. O vencedor comandará o Executivo nacional pelos próximos quatro anos.