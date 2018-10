Política Jair Bolsonaro apresenta três nomes de futuros ministros em eventual governo Presidenciável do PSL anunciou os seus escolhidos para comandar as pastas da Casa Civil, da Defesa e da Economia caso seja eleito no próximo dia 28

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira (11) o nome de três ministros em um eventual governo. Ao lado de apoiadores, o presidenciável confirmou os nomes do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM) para a Casa Civil; do general Augusto Heleno para a Defesa e o do economista Paulo Guedes para a Economia. “Ainda não te...