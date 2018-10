Política Ibope para presidente: Bolsonaro tem 54% e Haddad 46% dos votos válidos O levantamento foi realizado entre 26 e 27 de outubro e tem margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos

O Ibope divulgou na noite deste sábado (27) o resultado da terceira e última pesquisa do instituto sobre o 2º turno da eleição presidencial. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 54% das intenções de voto enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 46% !function(e,t,n,s){var i="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName(t)[0],d=/^http:/.test(e....