Política Ibope: No RJ, Witzel tem 60% dos votos válidos; Paes, 40% Primeira pesquisa do segundo turno foi divulgada nesta quarta-feira (17)

O candidato do PSC ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aparece com 60% dos votos válidos na primeira pesquisa Ibope para o segundo turno do governo fluminense. Eduardo Paes (DEM) tem 40% dos votos válidos. A pesquisa foi divulgada na noite desta quarta-feira, 17, e foi encomendada pela TV Globo o jornal O Globo. Nos votos totais, Wilson Witzel tem 51% e E...