Política Ibope: Em MG, Zema tem 66% dos votos válidos e Anastasia, 34% No primeiro levantamento nesta fase da eleição, candidato do Novo tem larga vantagem contra tucano Anastasia, que tem 34%

O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, lidera a corrida no segundo turno com 66% dos votos válidos, segundo a primeira pesquisa do Ibope para esta fase da eleição. O senador Antonio Anastasia (PSDB) tem 34% das preferências segundo este mesmo cenário. A pesquisa, realizada entre os dias 15 e 17, mostrou ainda que os votos totais de Zema chegar...