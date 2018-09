Política Ibope: Bolsonaro permanece em primeiro com 26% das intenções de voto; Ciro aparece em 2º Apesar da liderança, o candidato do PSL perderia no segundo turno para Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, e aparece tecnicamente empatado com Marina Silva e Fernando Haddad

O Ibope divulgou nesta terça-feira (11) os dados da mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Os números mostram que Jair Bolsonaro (PSL) cresceu em relação ao último levantamento, divulgada em 5 de setembro, e segue na frente, com 26% das intenções de voto. Na última pesquisa ele aparecia com 22%. Apesar disso, no segundo turno ele ainda perderia p...