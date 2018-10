Atualizada às 20h04

A última pesquisa Ibope antes das eleições divulgada na noite deste sábado (06) traz Vanderlan (PP) e Jorge Kajuru (PRP) na disputa pelo Senador por Goiás. Enquanto Vanderlan aparece em 1º lugar com 38% das intenções de votos, Kajuru conta com 37%. Lúcia Vânia (PSB) e Marconi Perillo (PSDB) aparecem logo atrás com 30% e 20% das intenções de voto, respectivamente. Neste ano, dois senadores são eleitos.

De acordo com a pesquisa, Wilder Morais (DEM) ocupa a 5ª posição, com 9% e Agenor Mariano está em 6º lugar nas intenções de voto com 7%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 04 e 06 de outubro de 2018, com 812 votantes. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa Ibope, solicitada pela TV Anhanguera foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás sob o protocolo Nº GO-02250/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR01464/2018.