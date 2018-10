Política Ibope: 47% dos eleitores não votariam em Haddad; rejeição a Bolsonaro é de 35% Pesquisa foi divulgada no início da noite desta segunda-feira (15)

Segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, 15, 47% dos eleitores dizem que não votariam "de jeito nenhum" em Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Por outro lado, 35% do eleitorado afasta a possibilidade de votar em Jair Bolsonaro (PSL). Na pesquisa, Bolsonaro tem 59% das intenções de votos válidos e Haddad aparece c...