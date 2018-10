O candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) votou às 10h40 no Colégio Santo Américo, bairro do Morumbi na capital paulista. Ele chegou acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, João Doria, da esposa, dos filhos e de apoiadores.

“Hoje é o dia maior da democracia. Não há poder legítimo que não seja através da liberdade, democracia – o grande valor, o grande princípio é o governo do povo. Portanto, hoje quem fala é o eleitor. A nós, cabe aguardar o resultado das urnas com muita confiança”, declarou.

Mesmo estando em quarto lugar nas pesquisas eleitorais, o candidato disse ter boas expectativas. “Eleição é em dois turnos. Nós embolados no terceiro lugar. Vamos aguardar o resultado”, disse. Alckmin preferiu não comentar sobre possíveis apoios ao segundo turno.

O candidato vai acompanhar a apuração dos votos em sua casa, na capital.