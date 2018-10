Com 90.54% das urnas apuradas, o candidato Helder Barbalho (MDB) foi eleito governador do Pará, com 55,24% dos votos válidos. Seu adversário, Marcio Miranda (DEM), está com 44,76%.

Os votos brancos somam 1,97% e os nulos, 9,68%. Até o momento, a abstenção registrada é 23,21%.

No primeiro turno Helder Barbalho ficou com 47,69% dos votos. Filho do senador Jader Barbalho e da deputada Elcione, Helder foi ministro dos Portos e da Integração Nacional. Foi vereador e prefeito de Ananindeua, cidade da região metropolitana de Belém. Helder foi citado nas delações da Odebrecht: teria recebido irregularmente R$ 1,5 milhão da empreiteira para a campanha de 2014, quando concorreu a governador do Pará pela primeira vez.