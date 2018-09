Política Haddad sai em defesa do governo Dilma em entrevista ao Jornal Nacional Candidato do PT à Presidência afirma que desemprego e crise econômica não são culpa da presidente cassada, mas das 'pautas bomba' aprovadas por PMDB e PSDB

O candidato do PT à Presidência nas eleições 2018, Fernando Haddad, saiu em defesa do governo de sua correligionária, a presidente cassada Dilma Rousseff, em entrevista ao Jornal Nacional nesta sexta-feira, 14. Segundo Haddad, o desemprego e a crise econômica criadas no governo Dilma não foram culpa d...