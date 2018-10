Política Haddad revela temer pessoas que 'sairão dos porões' se Bolsonaro for eleito Em sabatina, candidato do PT afirmou que regimes autoritários tentam criar fantasmas para vender 'vacinas que não existem'

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidente da República, Fernando Haddad, disse que, ao contrário do ex-adversário Ciro Gomes (PDT), não vai deixar o País se Jair Bolsonaro, candidato do PSL e líder nas pesquisas de intenção de votos vencer o pleito, mas admitiu, brincando, que também vai chorar. Em sabatina no jornal O Globo,...