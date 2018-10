Política Haddad recebe carta de 'apoio e apreço' de integrantes do PSDB Presidenciável do PT disse que membros de vários partidos estão empenhados em conter a "escalada da violência"

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, recebeu uma carta de “apoio e apreço” de integrantes do PSDB, durante um almoço, nesta quarta-feira (10), em São Paulo. Ele confirmou que pretende conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidenciável disse que não está autorizado a divulgar os nomes do PSDB que participaram do alm...