Política Haddad falou em ‘subir rampa do Planalto com Lula’ antes de ex-presidente ser barrado no TSE Vídeo em que o presidenciável do PT afirma que vai subir a rampa em 1º de janeiro com o ex-presidente foi tirado do contexto original para parecer uma promessa de campanha dele

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do O Povo. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”. O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você ...