Haddad entra com ação contra Bolsonaro por suposto abuso de poder econômico

A coligação do presidenciável do PT, Fernando Haddad, entrou nesta quarta-feira, 17, com uma nova ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apurar suposto abuso de poder econômico por parte do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, à Presidência da República. A defesa do petista aponta colocação "de forma ilegal" de dezenas de outdoors pelo Brasil. O vice de Bolsonaro, g...