Política Haddad e Bolsonaro têm propostas antagônicas para direitos humanos Candidato do PSL quer liberar armas; petista defende o controle

Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) que disputam, no próximo dia 28, o segundo turno das eleições presidenciais deste ano, defendem diferentes pontos de vista sobre direitos humanos. Apesar de os dois citarem a garantia de direitos e igualdade, as propostas que tratam do tema segurança são distintas. Bolsonaro quer acabar com a progressão de pen...