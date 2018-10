Política Haddad diz temer que Justiça Eleitoral se 'iniba' e não cumpra suas obrigações Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revelou que empresas bancaram a disseminação de mensagens nas redes sociais contra o PT

Candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad declarou, nesta quinta-feira, 18, que o País está diante de uma tentativa de fraude eleitoral com a ação de empresários favoráveis à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) ao Planalto. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revelou que empresas bancaram a disseminação de mensagens nas redes sociais contra o PT....