Política Haddad diz que PT não ficará 'isolado' de alianças Ex-prefeito minimizou negativa do empresário Josué Gomes para posto de vice do PSDB. Segundo Haddad, a negativa ao tucano não pode ser entendida como uma vitória do PT ou da esquerda

O ex-prefeito de São Paulo e coordenador do programa de governo do PT, Fernando Haddad, minimizou neste domingo (29) a falta de alianças do partido, até agora, para as eleições de outubro. "Não acredito que o isolamento vai acontecer, acredito que alguma aliança haverá", disse, antes da participação no evento Conhecer Eleições 2018, sobre Ciência, Tecnologia e Educação, e...