Política Haddad atribui desempenho fraco em pesquisas a desconhecimento Na última pesquisa do Ibope, Haddad registrou 4% da preferência do eleitorado, enquanto o ex-presidente Lula lidera o cenário em que é colocado como candidato com 37% das intenções de voto

Em passagem por Fortaleza, nesta sexta-feira, 31, o candidato a vice-presidente pelo PT nas eleições 2018, Fernando Haddad, relacionou seu desempenho como "plano B" do partido nas pesquisas eleitores com o nível de desconhecimento da população ao seu nome. Em entrevista ao jornal O Povo transmitida nas redes sociais, Haddad afirmou que as pessoas tendem, num primeiro m...