Política Haddad é o 'mais fácil' de derrotar no segundo turno, diz general Mourão 'É bom porque vamos capitalizar o sentimento que existe no País, que não quer a volta desse grupo à Presidência da República', diz o vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL)

O general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), que nas eleições 2018 é o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), avaliou nesta segunda-feira, 1º, que o presidenciável Fernando Haddad (PT) é o concorrente "mais fácil" de derrotar no segundo turno. "Eu acho que não tem mais fuga. Se o Bolsonaro não vencer no primeiro turno, o segundo será disputado com Haddad", d...