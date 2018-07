Política Grupo do PRB quer permanecer na base, diz Marlúcio Pereira Marlúcio Pereira e outros parlamentares já se reuniram com José Eliton

O deputado estadual Marlúcio Pereira defende a permanência do PRB na base do governo. O presidente da sigla em Goiás, deputado federal João Campos, já chegou a falar de uma possível aliança com o MDB. De acordo com Marlúcio, ala do PRB liderada por ele, Jeferson Rodrigues e o suplente de deputado federal, Gilvan Máximo, desejam continuar na base e já falaram com o ...