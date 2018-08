Política "Governo tem papel de abrir a 'caixa preta' da educação", diz Marina Silva Em evento do Todos Pela Educação, a presidenciável destacou o papel do governo na gestão dos recursos destinados a educação

A candidata da Rede nas eleições 2018, Marina Silva, disse nesta segunda-feira, 13, que o governo federal tem papel importante na articulação para que se construa uma educação sólida no País. De acordo com ex-senadora, "o governo federal pode abrir a caixa preta" da educação e melhorar a distribuição dos recursos.Marina, que participou de evento do Todos Pela Educação,...