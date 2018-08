Política Governo de Goiás exonera 16 indicados pelo PP No domingo (05), o PP oficializou a aliança com o MDB, que tem o deputado federal Daniel Vilela como candidato ao governo

Atualizada às 10h28 O governador e candidato à reeleição José Eliton (PSDB) exonerou 16 auxiliares indicados pelo PP, em atos publicados nesta quarta-feira (08) no Diário Oficial do Estado. A conta foi feita pelo próprio partido, que estuda protocolar representação no Ministério Público Federal (MPF) por perseguição política. No domingo (05), o PP oficial...