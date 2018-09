Política Goiânia recebe dois presidenciáveis nesta sexta-feira Fernando Haddad (PT) e Álvaro Dias (Pode) desembarcam na capital goiana para eventos de campanha

Goiânia recebe, nesta sexta-feira (28), dois presidenciáveis: o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad, do PT, e o senador Álvaro Dias, do Podemos, que cumprem agenda de campanha na capital. Haddad desembarca em Goiânia pela manhã para participar de caminhada com a candidata ao governo de Goiás Kátia Maria (PT) entre a Praça Cívica e a Rua 3, no ...