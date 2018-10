Mais de 56% dos municípios goianos terão Lei Seca durante as eleições deste domingo. A lista (veja abaixo), divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) neste sábado (6) possui 138 cidades e exclui, entretanto, Goiânia e Aparecida de Goiânia. As decisões em geral são dos juízes eleitorais de cada zona, apenas em Itaberaí, município localizado a 102 km de Goiânia, a decisão foi da Prefeitura. No geral, é proibida a comercialização e em alguns casos o consumo, entre 18 horas deste sábado (6) e 18 horas de domingo (7).

Os proprietários de estabelecimentos que descumprirem a lei estão sujeitos à detenção de 3 meses a 1 anos além de pagamento de multa por crime de desobediência, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. O TER alerta ainda para os artigos 296 e 297, também do Código Eleitoral, que ditam sobre perturbação no local de votação em casos de embriaguez.

Em todo o País, 12 dos 26 estados adotaram a Lei Seca. Entre os que não aderiram estão: Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.