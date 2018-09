Política Goiás tem 3 candidatos entre os 20 que mais gastaram dinheiro do próprio bolso na campanha Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme prestações parciais de contas

Atualizada dia 16/09/2018, às 11h56 O empresário Glaustin da Fokus (PSC), que disputa a primeira eleição para deputado federal, o deputado estadual José Nelto (Podemos), que tenta vaga na Câmara, e o senador Wilder Morais (DEM), candidato à reeleição, estão no ranking dos 20 candidatos do País que mais aplicaram recursos do próprio bolso em suas campanhas ...