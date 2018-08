Política Goiás tem 222 nomes inelegíveis Relação de julgados foi enviada pelo TCU à Justiça Eleitoral, que a levará em consideração para deferir ou não registros de candidatura

A lista de inelegíveis do Tribunal de Contas da União (TCU) para as eleições de 2018 revela 222 goianos que atendem aos requisitos legais de impedimento para disputar algum cargo eletivo no pleito deste ano. Os nomes são considerados inelegíveis porque tiveram suas contas julgadas irregulares nos oito anos imediatamente anteriores à eleição. A relação de nomes e...