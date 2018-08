Política Gleisi e Haddad vão a Curitiba discutir com Lula quem será o vice do PT Ex-prefeito de SP e Manuela D'Ávila, do PCdoB, estão entre os cotados para compor chapa do ex-presidente, preso na capital paranaense

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo do partido, Fernando Haddad, viajam para Curitiba nesta sexta-feira, 3, para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, para definir quem será o vice na chapa do PT à Presidência nas eleições 2018.A esco...