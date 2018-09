Política Gastos de candidatos com voos fretados passam de R$ 11 milhões Valor é quase 15 vezes superior ao gasto com passagens aéreas, que custaram um total de R$ 789 mil até agora

Candidatos gastaram, no primeiro mês de campanha, R$ 11,7 milhões com jatinhos e helicópteros, incluídos despesas com combustível de aviação e tripulantes. O valor é quase 15 vezes superior ao gasto com passagens aéreas, que custaram um total de R$ 789 mil até agora. O levantamento feito com base em valores oficiais informados pela campanhas ao Tribunal Superior El...