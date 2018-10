Política Frigorífico de Goiânia que fez promoção para quem tinha carro com adesivo de Bolsonaro é notificado O proprietário do estabelecimento publicou à carta em seu perfil no Instagram

Um frigorífico na Vila Rosa em Goiânia que fez uma promoção para clientes que tivessem adesivos de Bolsonaro nos veículos foi acionado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). O proprietário do estabelecimento publicou a carta em seu perfil no Instagram. Até o início da tarde desta quarta-feira (24), a publicação contava com quase 5 mil curtidas. Na intima...