Política Foto de incisão no abdome de Jair Bolsonaro é verdadeira Versão completa da imagem que circula nas redes sociais tem o rosto do candidato do PSL

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Jornal do Commercio, Bandnews FM, O Povo e Poder 360. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Gazeta Online, Gazeta do Povo, TV Band, Rádio Bandeirantes, revista piauí, Folha de S. Paulo e UOL. O Projeto Comprova é ...