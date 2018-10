Política Força-tarefa da AGU terá 300 advogados de plantão nas eleições AGU pretende atuar de forma mais célere no caso de ações movidas em meio ao pleito

A Advocacia-Geral da União (AGU) criou uma força-tarefa de 300 advogados públicos que ficarão de plantões durante as eleições gerais deste mês. Desta forma, a AGU pretende atuar de forma mais célere no caso de ações movidas em meio ao pleito cujo primeiro turno será domingo (7). A portaria prevendo o regime de plantão da AGU foi publicada no Diário Oficial da Uni...