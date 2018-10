Política Flávio Bolsonaro diz que seu WhatsApp foi liberado e nega relação com mensagens Senador eleito negou também relação com as empresas responsáveis por disparos de mensagens em massa

O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou na tarde desta sexta-feira, 19, que a conta de WhatsApp pessoal dele foi desbloqueada. Ele negou ainda relação com as empresas responsáveis por disparos de mensagens em massa. "Meu telefone, cujo WhatsApp foi bloqueado, é pessoal e nada tem a ver com uso por empresas. O próprio WhatsApp informou que o bloqueio...