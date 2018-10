Em coletiva de imprensa em seu escritório político, o senador eleito Vanderlan Cardoso (PP) agradeceu a seus apoiadores pela vitória, sobretudo ao presidente do seu partido, o ministro Alexandre Baldy, e a seu suplente, o deputado Pedro Chaves (MDB). “Fizemos uma campanha com propostas. Não entramos em polêmica. Esse foi o fator fundamental”, disse. Vanderlan foi eleito senador com 1,7 milhão de votos.

Questionado se recebeu com surpresa o primeiro lugar, o agora senador afirmou que não porque fez “um trabalho para isso.” “As primeiras pesquisas já apontavam quase empate técnico entre os que estavam mais bem posicionados. Se estávamos junto com quem estava em campanha há muito tempo, mostrava que tínhamos condição de chegar em primeiro lugar.”