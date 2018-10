Política Filho de vice de Marina Silva adere à campanha de Ciro Gomes nas redes Eduardo Jorge brincou que ainda continua com 83% dos votos, em referência aos outros cinco filhos

Um dos filhos do candidato a vice na chapa da Rede, Eduardo Jorge, aderiu à campanha do pedetista Ciro Gomes (PDT) nas redes sociais, nesta quarta-feira, 3. Alexandre Duarte trocou sua foto de Facebook para uma com a frase "Ciro 12". A foto dele, antes, trazia apoio à candidata Marina Silva (Rede). Além de atualizar a foto, Alexandre escreveu: "Last hope [última espera...