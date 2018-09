Política Fernando Haddad faz campanha em Goiânia dia 28 de setembro Petista vai participar de atividades de rua ao lado da candidata ao governo de Goiás, Kátia Maria

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, cumpre agenda de campanha em Goiânia na próxima sexta-feira (28). Junto com a candidata ao governo de Goiás, Kátia Maria, eles devem participar de atividades de rua e entrevistas. No sábado (29) e domingo (30), o partido organiza mobilizações nacionais em cada estado. Na última rodada da pesquisa...