Política Fernando Haddad encontra Joaquim Barbosa em Brasília e provoca especulações sobre ministério Encontro ocorreu no apartamento do ex-ministro e presidenciável petista estava sozinho; para interlocutores, presença de juiz do mensalão na campanha poderia diminuir impacto do antipetismo

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, esteve na noite da quarta-feira, 11, com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, em Brasília. O encontro ocorreu no apartamento do ex-ministro e Haddad estava sozinho. Segundo fontes do PT, o candidato fez um convite a Barbosa para participar de sua campan...