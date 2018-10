Política Fama garante vitórias eleitorais em sete Estados Entre os eleitos estão o filho do apresentador Ratinho e a ex-campeã olímpica de vôlei Leila (PSDB)

Aproveitando alguns minutos de fama e outros com uma carreira de celebridade, alguns dos candidatos com esse perfil conseguiram se eleger para o Senado, a Câmara dos Deputados e também as assembleias estaduais. Eles representarão o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraná. A maioria é estreante e com discursos conservadores e...