Fachin vota a favor da candidatura de Lula; votação está 1 a 1

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edson Fachin votou da noite de hoje (31) a favor do pedido de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República nas eleições de outubro. Com o voto do ministro, o placar da votação está empatado em 1 a 1. Em seu voto, Fachin disse Lula está inelegível com ba...