Política Fachin rejeita julgamento presencial de recurso de Lula no STF No mês passado, ele liberou o recurso para julgamento em ambiente virtual, quando os ministros do STF podem decidir remotamente sobre uma questão que trate de temas com jurisprudência já consolidada

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (4) pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que um pedido de liberdade seja julgado presencialmente, e não de forma eletrônica, pela Segunda Turma da Corte. No mês passado, Fachin liberou o recurso para julgamento em amb...