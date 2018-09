Política Ex-mulher acusou Bolsonaro de furtar cofre de banco e ocultar patrimônio, diz revista Segundo 'Veja', informações estão em ação aberta após divórcio na qual Ana Cristina Valle relata 'desmedida agressividade' do presidenciável e afirma que ele recebia pagamentos não declarados

A advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do candidato do PSL ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, acusou o presidenciável de furtar um cofre de um banco, de ocultar patrimônio e de receber pagamentos não declarados, segundo reportagem publicada nesta sexta-feira, 28, no site da revista Veja. A reportagem cita uma ação aberta em 2008 na 1.ª Vara de Fam...