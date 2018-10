Política Ex-líder da Ku Klux Klan elogia Jair Bolsonaro: "Ele soa como nós" Apesar do apoio, David Duke fez ressalvas com relação à proximidade do candidato brasileiro com Israel

O candidato à presidência Jair Bolsonaro recebeu elogios do ex-líder do grupo racista Ku Klux Klan (KKK) nos Estados Unidos, David Duke. "Ele soa como nós”, disse o americano que é conhecido por defender a supremacia branca e negar o Holocausto. O KKK atua no país norte americano em meados dos nos 60. Usando capuzes brancos para esconder a identidade, o grup...