Política Ex-jogador de vôlei, Dante Amaral é pré-candidato a deputado federal pelo MDB O atleta se filiou ao partido há quatro meses, quando começou a discutir a ideia de se candidatar com as lideranças do partido

Natural de Itumbiara, o tricampeão mundial de vôlei Dante Amaral, de 37 anos, será candidato a deputado federal pelo MDB. O partido fez o anúncio nesta segunda-feira (16). O lançamento oficial da pré-candidatura do ex-jogador ocorrerá em evento nesta quinta-feira (19), no no diretório estadual do MDB. “O esporte me fez ser quem eu sou e eu sei o quanto isso foi im...