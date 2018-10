Política Ex-BBB Marcos Harter não consegue vaga no Legislativo Além do médico, outros ex-participantes de realities shows fracassam nas urnas

Muitos candidatos tentaram aproveitar a onda do sucesso, fruto da participação em realities shows, para conquistar uma vaga no Legislativo. O médico Marcos Harter disputou um cargo de deputado federal pelo PSC no Mato Grosso e conseguiu 16.305 votos. Renata Banhara, que esteve na quarta edição da Fazenda, tentou uma cadeira como deputada federa...